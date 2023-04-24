Кэти Перри боится темноты, а Мадонна не выходит на улицу в грозу: страхи знаменитостей, которые мешают им жить

Почти каждый человек открыто или тайком чего-то боится, а всемирно известные звезды – не исключение. Нередко бывает, что фобии мешают знаменитостям в повседневной жизни и доставляют хлопоты в самые ответственные моменты.

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Редакторы газеты Dawn рассказали о страхах популярных певцов и актеров, о которых они заявляли публично. Некоторых фобии звезд могут удивить и даже рассмешить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кэти Перри

Известная певица в интервью честно призналась, что боится темноты. Фобия артистки так сильна, что она не может спать с выключенным светом, если возле нее никого нет. По словам исполнительницы, она представляет, что в темноте происходят "плохие вещи".

Мадонна

Для Мадонны гром и молния – настоящий стресс. Знаменитость не выходит из дома без крайней необходимости, если за окном гремит и бушует непогода. По словам журналистов, организаторы концертов тщательно следят за погодой в дни, когда артистка будет выступать, чтобы она не волновалась.

Адель

Певица Адель в 9 лет начала панически бояться чаек. Когда звезда была ребенком, на нее налетела большая птица, которая хотела выхватить из рук девочки мороженое, что не на шутку ее испугало.

Меган Фокс

Популярная актриса тоже боится темноты, но испытывает еще и необычный страх. Меган Фокс не может касаться сухой бумаги, что мешает ей в работе со сценариями. В интервью она признавалась, что имеет под рукой стакан с водой, куда опускает пальцы, прежде чем брать в руки бумагу.

Джонни Депп

Смелый на экране Джонни Депп в жизни страдает от страха, когда видит клоунов. Актер рассказывал, что фальшивая улыбка и разрисованное лицо его пугают. Вероятно, причиной тому стали фильмы и книги о кровожадных убийцах в образах клоунов.

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