Кендалл Дженнер, Дженнифер Лоуренс и другие знаменитости, изменившие разрез глаз. Фото до и после

Не только макияж помогает звездам иметь выразительные глаза. Иногда это дело рук хирургов. Одним красавицам они убирают нависшие веки, другим меняют взгляд на более распахнутый или делают "лисьим".

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Кто из знаменитостей деликатно сменил разрез глаз, что вы об этом даже не догадывались? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кендалл Дженнер

Американская модель и актриса Кендалл Дженнер решила не злоупотреблять хирургией красоты так, как это делали ее сестры Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян. Но мелкие изменения в свою внешность внесла. Она сделала инъекции филлерами, после чего ее глаза стали более распахнутыми, а взгляд – хитрее.

2. Рене Зеллвегер

Американская актриса Рене Зеллвегер сделала круговую блефаропластику, в результате чего избавилась от "лисьего" взгляда. Позже знаменитость попыталась скорректировать последствия операции. Но, к сожалению, окончательно вернуть фирменный разрез глаз не удалось.

3. Блейк Лайвли

Американская актриса и модель Блейк Лайвли еще в начале карьеры сделала пластику век. Мало кто вспомнит ее с разрезом глаз, который достался от природы. Хирурги ювелирно убрали у кинозвезды опущенные верхние веки.

4. Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс также решила избавиться от нависших век с помощью пластической операции. И хотя она открыто не признается в этом, фото является отличным доказательством того, что с годами ее взгляд стал более выразительным.

5. Хейли Бибер

Американская модель и телезвезда Хейли Бибер скорректировала свой взгляд с помощью ниточного лифтинга. Это инвазивный метод подтяжки лица, заключающийся в фиксации кожи путем введения в нее специальных биологически совместимых нитей. После этой процедуры уголки глаз Бибер немного натянулись кверху.

Ранее OBOZREVATEL писал об известных моделях, которые слишком увлеклись пластическими операциями.

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