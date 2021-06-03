Келли Осборн назвала причину употребления наркотиков с 13 лет. Видео

Британская певица и актриса Келли Осборн призналась, что впервые попробовала наркотики в 13 лет после перенесенной операции. У нее была осложненная форма тонзиллита – девушке дали сильные обезболивающие, которые помогали лишь на время.

Этим откровением звезда поделилась в шоу Red Table Talk (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Она также заявила, что так ей было легче справиться со своими комплексами и принять себя.

"У меня был очень тяжелый случай тонзиллита. В итоге им пришлось сделать мне сумасшедшую операцию, а после этого мне дали викодин. Это было все, что мне нужно. Ранее голос в моей голове твердил: "Ты толстая, уродливая, ты недостаточно хороша, ты никому не нравишься, ты этого не заслуживаешь, люди общаются с тобой только из-за твоих родителей", – начала она свой рассказ.

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"А потом внезапно голос замолчал, и мне показалось, что жизнь приняла меня... Потом я перешла к перкоцету, от перкоцета к героину, просто потому, что он был дешевле", – объяснила Осборн.

Родители вынуждены были отвезти Келли в реабилитационный центр после того, как застукали ее за покупкой запрещенных веществ. После этого случая девушка побывала там еще два раза – в 2005 и 2009 годах.

Келли Осборн – британская певица, автор песен, актриса, телеведущая, модельер и ЛГБТ-активистка. Дочь Оззи и Шэрон Осборнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее порноактриса из "Холостяка-11" впервые рассказала о наркотиках, абортах и попытке суицида. Распутина заявила, что тот период своей жизни ей было непросто пережить и отпустить.