Кейт Мосс, Брэд Питт и другие: пять знаменитостей, которые отказались от алкоголя

Плохая компания, проблемы в личной жизни, неудачи на работе, переживания – с этим всем хоть раз в жизни сталкивался каждый. Когда человек разочаровывается в себе и больше не верит в свои силы, он прибегает к разнообразным пагубным привычкам, в том числе – и к алкоголю. Герои нашей подборки точно решили для себя, что никогда не будут выпивать.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, почему Том Харди навсегда попрощался с крепкими напитками, а также вспомнит неудачный опыт развода Брэда Питта с одной из самых красивых женщин планеты – Анджелиной Джоли (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кейт Мосс

49-летняя британская супермодель и актриса Кейт Мосс когда-то была печально известна своей любовью к вечеринкам и выпивке. Однако последние годы знаменитость держится подальше от алкоголя и два года не употребляла его. Однажды в интервью она рассказала, что хочет как можно дольше продлить молодость, потому спит по 8 часов и каждое утро начинает с горячей воды с лимоном.

Брэд Питт

Американский актер и бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт признался, что после развода с артисткой был не прочь выпить чего-то крепкого вечером перед сном. Однако звезде "Трои" самому не нравилось его состояние и он понимал, что такое пристрастие может негативно отразиться на здоровье и карьере. "Я зашел так далеко, как только мог, поэтому я лишил себя привилегии пить", – сказал Питт New York Times в сентябре 2019 года.

Блейк Лайвли

Американская актриса, мать четверых дочерей и звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли никогда не злоупотребляла алкоголем. В преддверии Рождества 2021 года она сказала изданию Bazaar: "Я не пью, потому что мне не нравится действие алкоголя. Но мне нравится быть его частью, ведь люди становятся более общительными. Вечеринки с алкоголем – веселые". Кроме того, супруга Райана Рейнольдса никогда не пробовала наркотики.

Том Харди

Мало кто знает, но у английского актера и продюсера Тома Харди начались проблемы с алкоголем еще в подростковом возрасте. После того как в 2003 году артист напился до такой степени, что потерял сознание на улице в Лондоне, он решил – нужно менять свою жизнь. С тех пор Том прошел реабилитацию и теперь остается всегда трезвым. "Всю свою жизнь я был заядлым алкоголиком", – сказал звезда в интервью Good Morning Britain в 2018 году.

Сиа

47-летняя австралийская певица Сиа ранее страдала от алкогольной и наркотической зависимости. "Я была очень несчастна, мне становилось все хуже и хуже. Я испортила свою жизнь", – сказала она в 2013 году Billboard. После реабилитации знаменитость решила полностью отказаться от пагубных привычек и не притрагивалась к алкоголю 10 лет. В 2018 году она написала в Твиттере: "Сегодня восемь лет трезвости. Я люблю тебя, продолжай. Ты можешь это сделать".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие актеры прославились только в пожилом возрасте. Морган Фримен стал любимчиком публики в 54 года, а главный злодей ленты "007: Спектр" Кристоф Вальц – в 53. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!