Никогда не поздно? Пять актеров, которые покорили Голливуд и прославились в пожилом возрасте. Фото

Популярность может настигнуть в любом возрасте: как в 15, так и в 55 лет.И разницы нет никакой, ведь главное, оставить след после себя и принять участие в создании гениального творения. Это доказывают герои нашей подборки, которые полюбились зрителям только после 40. До этого возраста никто не обращал на них внимания и не считал их талант уникальным.

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OBOZREVATEL расскажет, какие фильмы сделали знаменитыми Патрика Стюарта, Моргана Фримена, Кристофа Вальца, Стива Карелла и Йена МакКеллена. Вам точно будет что посмотреть на выходных (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Патрик Стюарт

Британский актер Патрик Стюарт увлекся актерским мастерством еще в школьные годы, когда ему было 15. В 1969-м, в возрасте 29 лет, он дебютировал на телевидении. Американская слава к нему пришла только в 1987 году, а мировая – в 2000-м. В 60 лет Стюарт сыграл профессора Ксавьера в комиксном блокбастере "Люди Икс". Это и сейчас его самая известная работа в кино.

Кристоф Вальц

Австриец актер Кристоф Вальц учился актерскому мастерству в Вене и Нью-Йорке, а вся его семья была связана с театром. Его экранным англоязычным дебютом был фильм 2000 года под названием "Восточный экспресс", однако эта кинокартина никак не повлияла на его популярность. И только в 2009 году, когда именитый Квентин Тарантино снял 53-летнего Кристофа в триллере "Бесславные ублюдки", знаменитость покорил весь мир. В 2015 году селебрити сыграл главного злодея в ленте "007: Спектр".

Стив Карелл

Американски актер итальянского происхождения Стив Карелл прославился только в 43 года. В 2005-м артист начал играть в американском ремейке британского ситкома "Офис", далее он снялся в известной комедии "40-летний девственник". Далее Стив озвучил главного героя мультфильма "Гадкий я" и принял участие в съемках еще нескольких фильмов.

Йен МакКеллен

О британском актере Йене МакКеллене узнали только в 1995 году, когда он сыграл главную роль в киноленте "Ричард III". Мировой успех пришел к звезде после участия в блокбастере 2000 года "Люди Икс". Тогда ему было 60 лет. Через год артист изобразил Гэндальфа во "Властелине Колец" и повторил эту роль в "Хоббите".

Морган Фримен

Сейчас Морган Фриман невероятно популярен. Трудно представить, что мировая аудитория полюбила его только после роли в фильме "Робин Гуд: Принц воров". Тоггда Фримену исполнилось 54-года. С тех пор в его фильмографии появились такие киноленты, как "Побег из Шоушенка", "Брюс Всемогущий", "Семь", "Темный рыцарь".

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