Кейт Мосс – 50! Как выглядит ныне королева 'героинового шика' и самая скандальная супермодель ХХ века

16 января 2024 года известная британская супермодель Кейт Мосс отмечает 50-летие. Начав свою карьеру более 30 лет назад, звезда стала ассоциироваться с так называемой эстетикой "героинового шика", а также со званием самой скандальной персоны в мире моды XX века.

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Бесспорно, Мосс прошла долгий путь, где были взлеты и падения, однако слава "любительницы вечеринок" догоняет ее и по сей день. В честь юбилея знаменитости OBOZ.UA собрал подборку из фактов о супермодели, о которых вы могли не знать.

Модельное агентство заметило ее в аэропорту

Где только не находят будущих звезд фешн-индустрии: в торговых центрах, на вечеринках и даже на улицах. В свою очередь, Кейт Мосс может похвастаться оригинальной историей. В 1988 году 14-летнюю девушку в стенах аэропорта заметила основательница модельного агентства Storm Сара Дукас. Кто же знал, что через 20 лет она попадет в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time и станет одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х и 2000-х.

Героиновый шик

Кейт Мосс стала иконой так называемого "героинового шика" из-за своей внешности. Такая эстетика характеризовалась худощавостью, уставшими глазами, бледной кожей, ведь ее близко ассоциировали с популярностью наркотиков в 90-х годах.

Знаковой стала фотосессия модели для бренда Calvin Klein. На нее отреагировал даже тогдашний президент США Билл Клинтон, выступив против тенденции. "Это было просто такое время. Это был переход от более полногрудых девушек, таких как Синди Кроуфорд, и люди были в шоке", – сказала когда-то Мосс.

Самая скандальная модель XX века

Такой статус звезда получила в 2005 году после обвинения в употреблении запрещенных веществ. Тогда газета Daily Mirror опубликовала фотографии и видео, на которых Мосс принимает кокаин. Кадры разлетелись по СМИ и вызвали множество споров. Впоследствии от Кейт отказались H&M, Burberry и Chanel. Но это длилось недолго, ведь совсем скоро она снова украсила обложки модных изданий, заработав миллионы долларов.

Личная жизнь

Став звездой в 16 лет, Мосс трижды была обручена и один раз замужем. Самым известным из кавалеров модели можно назвать актера Джонни Деппа. Они познакомились, когда ей было 20, а ему – 31. Встретившись впервые в модном нью-йоркском заведении, знаменитости влюбились в друг друга с первого взгляда. "С первого момента нашего разговора я знала, что мы будем вместе", – сказала однажды Кейт. Затем, после бурного романа и слухов о помолвке, пара разорвала отношения в 1997 году.

Дочь Мосс – модель

Неудивительно, что Лила Мосс, дочь Кейт, пошла по стопам матери, выбрав карьеру модели. Ее отец – креативный директор и соучредитель Dazed Media Джефферсон Хек. Сообщается, что Хек познакомился с Кейт Мосс во время интервью для журнала Dazed & Confused в 1999 году, и они были в романтических отношениях в течение следующих четырех лет.

Мосс родила дочь в 27-летнем возрасте. Сейчас Лили 21 год. Девушка впервые заявила о себе в 14 лет – точно в том же возрасте, что и ее мама. В последующие годы модельная карьера британки набирала обороты: она стала лицом Marc Jacobs Beauty в 16 лет.

В 2023 году юная звезда дебютировала на подиуме Парижской недели моды, открыв показ Miu Miu. С того момента Лила Мосс снялась для многих брендов высокого класса.

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