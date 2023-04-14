Деми Мур, Эмма Стоун и другие: пять знаменитостей, которые столкнулись с волной хейта из-за 'излишней' худобы. Фото

В погоне за стройной фигурой и здоровым телом кинозвезды часто сталкиваются с хейтом от фанатов. Всем зрителям невозможно угодить, однако есть известные красавицы, которые не просто удивили поклонников переменами во внешности, а шокировали своей "излишней" худобой.

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Среди них: Деми Мур, Эмма Стоун и другие. OBOZREVATEL решил рассказать, каких популярных актрис жестко травят из-за их фигуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анджелина Джоли

Чем популярнее актриса, тем придирчивее на нее смотрят зрители, папарацци и хейтеры. Андрелина Джоли – одна из самых красивых женщин в мире кинематографа, однако и она в свое время нарвалась на волну хейта. Причиной стал развод с Брэдом Питтом. Тогда говорили, что вес знаменитости упал ниже 35 килограммов.

Деми Мур

Деми Мур также столкнулась с травлей из-за похудения на фоне развода. Однако ее история имела более трагические последствия – актриса попала в больницу, где у нее диагностировали анорексию.

Кейт Мосс

Модель и актриса Кейт Мосс на протяжении всей своей карьеры была очень худой. Хейтеры звезды поговаривали, что для такой формы она употребляет наркотики. Однако сама красавица объясняла, что имеет очень загруженный график, поэтому на трапезы старается не отвлекаться.

Николь Ричи

Звезда "Американских деток" стала чуть ли не единственной актрисой, сознательно сбросившей вес благодаря жестким диетам, из-за чего она нарвалась на критику фанатов. Ее вес опускался ниже 40 килограмм, однако сейчас артистка предпочитает сбалансированное питание и спорт.

Эмма Стоун

Обладательница "Оскара" Эмма Стоун часто сталкивается с обвинениями в том, что она сидит на агрессивных диетах, чтобы иметь худощавую фигуру. Впрочем, сама актриса отрицает эти слухи и уверяет, что заботится о своем здоровье.

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