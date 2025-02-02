Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол во время поездки в Уэльс: момент попал на видео

43-летняя Кейт Миддлтон нарушила одно из правил королевского протокола во время недавней поездки в Уэльс. Жена принца Уильяма собиралась покинуть трикотажную фабрику Corgi Socks, однако в какой-то момент остановила кортеж, чтобы пообщаться с 3-летней Лили Роуз.

Видео дня

Как отмечает Cosmopolitan, принцесса Уэльская услышала, как девочка обратилась к ней из толпы и захотела немного пообщаться. Такое решение Ее Высочества достаточно необычно для представителей королевской семьи Великобритании, ведь они почти никогда не останавливают свои автомобили после завершения каких-либо визитов.

"Я услышала, как ты прокричала: "Привет", и захотела подойти поближе, чтобы увидеть тебя", – сказала Кейт Миддлтон, держа девочку за руку.

Вскоре, после короткого диалога с принцессой Уэльской, Лили Роуз решила протянуть Ее Высочеству свою игрушку в виде банана. Избранница принца Уильяма несколько секунд подержала ее в руках и вернула маленькой владелице. 3-летняя девочка швырнула игрушку в сторону, однако Кейт Миддлтон спокойно подняла детскую вещь и отдала старшим людям.

Решение принцессы Уэльской остановить королевский кортеж, чтобы пообщаться с Лили Роуз, стало настоящей неожиданностью для ее мамы. Женщина отметила: "Это было очень волнительно. Мы даже не ожидали, что это произойдет". Она также поделилась, что имеет довольно приятное впечатление о Кейт Миддлтон после встречи, ведь она очень "милый и искренний" человек.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мужчина, который пережил Холокост, рассмешил Кейт Миддлтон оригинальным комплиментом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!