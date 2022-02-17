Кейт Миддлтон прочла сказку на ночь: какие секреты выдал ее язык тела

Недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала поклонников чтением истории для детей под названием "Сова, которая боялась темноты" для программы "Сказки на ночь" на CBeebies. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что обычно публичные личности для подобных шоу принимают эксцентричный или детский образ, чтобы сблизиться со своей молодой аудиторией.

Как пишет Express, специалист охарактеризовала Кейт Миддлтон как любящую, но в то же время довольно твердую мать. К таким выводам Джеймс пришла из-за подбородка супруги принца Уильяма, который поднимался, когда она говорила, чтобы добавить к этому чувству уверенности, а также успокоения, так как главный посыл книги – помочь детям справиться со своими страхами.

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"Руки Кейт свободно сжаты на коленях, и она сводит их вместе в маленьком жесте дубинкой, чтобы подчеркнуть. Ее сидячая поза поможет добавить сочувствия к сообщениям, возможно, отражая аудиторию и делая вид, что она подходит к их уровню, чтобы говорить.

Довольно приятное послание твердости приходит, когда она объявляет, что пора спать. В этот момент ее глаза расширяются в жесте, который предполагает, что ей, возможно, придется занять твердую позицию в отношении этого требования дома, а также на телевидении, и что она опытная рука в разрешении любых споров в этот момент дня", – говорит эксперт.

Закончив читать книгу, герцогиня Кембриджская назвала историю обнадеживающей и посоветовала маkеньким зрителям, выяснить, что их пугает, прежде чем принимать решение.

Коротко о королевской личности:

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не кричат на детей. Для того, чтобы чада слушались, они иcпользуют собственный лайфхак.