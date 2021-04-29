Кейт Миддлтон и принц Уильям снялись в новой романтической фотосессии

В честь 10 годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон Кенсингтонский дворец опубликовал романтические снимки супругов. Герцоги снялись в новой фотосессии, фотографом которой стал знаменитый Крис Флойд, работавший с изданиями Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar.

Соответствующие фото разместили на странице в Instagram дворца (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что кадры были сделаны буквально на днях.

Так, съемка прошла на территории Кенсингтонского дворца. Миддлтон в объятиях мужа красовалась в голубом платье с цветочным принтом от Ghost. Свой образ герцогиня дополнила кольцом с сапфиром и бриллиантами, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

Принц Уильям рядом с возлюбленной позировал в темно-синих штанах, джемпере, из-под которого выглядывала рубашка, и часах на руке.

Стоит отметить, что пара познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. У пары трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.

Всю историю любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились снимком своего сына принца Луи в честь его день рождения. 23 апреля ребенку исполнилось 3 года.