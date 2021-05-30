Кавер Go_A на песню "Хрещатик" в День Киева покорил Павела Зиброва

Украинский артист Павел Зибров в День Киева вспомнил, как группа Go_A перепела его популярную песню "Хрещатик". Артист заявил, что еще три года назад он объявлял конкурс на оригинальное исполнение его хита.

На странице в Facebook Зибров опубликовал кавер-версию группы Go_A. Солистка вместе с музыкантами исполнила хит "Хрещатик" сидя в машине, при этом пританцовывая и мотыля головой (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В записи под видео Зибров признался, что гордится коллективом, который занял 5-е место в музыкальном конкурсе Евровидение 2021.

"Три года назад я объявил конкурс на оригинальное исполнение моего хита Крещатик. И кто бы мог подумать, что через три года, наша украинская группа Go_A, которая на видео поет Крещатик в машине, выйдет в Топ-5 финалистов Евровидения. Искренне поздравляю, горд за Украину. Накануне Дня Киева поем Крещатик вместе!", – написал артист в публикации.

Видео дня

Напомним, Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021. Заняли 5-ое место в финале конкурса с песней "Шум" с финальной версии. А по результатам зрительского голосования – 2 место. Первоначально должны были представлять Украину на ныне отмененном Евровидении 2020, с песней "Соловей" в первом полуфинале конкурса 12 мая 2020 года.

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