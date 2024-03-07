'Катюша' в крови. Предательница Таисия Повалий спела дуэтом с оперной певицей, которая ездила в Мариуполь и оскорбляла украинцев

Народная артистка Таисия Повалий, несмотря на войну в Украине, цинично перепела легендарную русскую песню "Катюша" с китайской оперной певицей Ван Фан, которая начала "кричать" о своей украинофобии, исполнив это же советское произведение на кровавых руинах Драматического театра в Мариуполе. Вероятно, именно эта шалость стала идеей пригласить москвофилку в дуэт.

Как утверждает Повалий в своем Instagram, советская военная "Катюша" стала так называемым гимном Всемирного фестиваля молодежи, который почему-то все время проводят только в России, не выезжая в другие страны. Благодаря песне певица решила подать идею "содружества с Китаем", пригласив украинофобку в дуэт.

Что интересно, русский из уст Ван Фан звучит довольно чисто, что может указывать на ее постоянное практикование языка, а значит и интерес к стране-агрессору. В свою очередь, Повалий также попыталась на несколько секунд погрузиться в коммунистическую китайскую культуру, произнеся куплет на языке страны-соседа, что вышло у нее тоже хорошо, хотя и несколько "резало" слух.

Напомним, в сентябре 2023 года Ван Фан незаконно приехала во временно оккупированный Мариуполь и исполнила на китайском языке советскую военную песню "Катюша" на руинах Драматического театра, в котором погибли в результате авиаудара РФ 16 марта 2022 года сотни человек. Этим она выразила приверженность вооруженной агрессии и террористическим убийствам.

Впоследствии оперная певица открыто произнесла поддержку геноцида украинцев, обозвав нацистами. Ее, как мать, якобы сильно разгневала новость об "убийстве украинскими нацистами детей Донбасса" и желание посетить их стало идеей приехать на оккупированные территории, что остро засудили ее соотечественники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за "заслуги" перед народом СБУ сообщили Таисии Повалий о заочном подозрении в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Певица не стесняется оправдывать российскую агрессию, ездить на оккупированные территории, активно выступать на пропагандистских общественных мероприятиях и даже не побоялась получить российское гражданство.

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