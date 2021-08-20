Катя Осадчая впервые показалась после третьих родов: как она себя чувствует. Фото и видео

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в третий раз стала мамой, рассказала, что после родов она и новорожденный сын чувствуют себя прекрасно. Сейчас знаменитость вместе с мужем Юрием Горбуновым определяются с именем для мальчика.

По словам телезвезды, у нее есть целых пять вариантов. Об этом Осадчая сообщила в эфире программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая рассказала, что на данный момент ее возлюбленный Горбунов находится дома с сыном Иваном и он очень счастлив рождению ребенка.

"У нас еще есть время, чтобы определиться с именем для малыша. Потому что у нас несколько вариантов, у меня – пять. Это будет точно имя не на букву И, потому что имена на эту букву в моей голове закончились", – призналась знаменитость.

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Кроме того, Осадчая добавила, что все-таки ожидала рождение девочки, поэтому с мужским именем ей сложнее определиться.

Также на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых показала, как выглядит на следующий день после родов. Поклонники остались в восторге от внешнего вида звезды.

"Я восхищаюсь вашей силой воли! День после родов, а уже вид невероятный и в рабочем режиме! Мама года", "Суперженщина! Супермама! Как всегда прекрасна! Я в восторге от вас", – пишут люди.

К слову, Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В этом же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая похвасталась фото с повзрослевшим сыном-выпускником. Знаменитость опубликовала несколько фото, сделанные во время выпускного: Илья окончил Киевскую частную международную школу.