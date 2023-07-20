Кацурин шокировал сменой имиджа после свадьбы с Дорофеевой и показал оригинальный подарок Леси Никитюк. Фото

Известный киевский ресторатор Миша Кацурин удивил публику неожиданной сменой имиджа после свадьбы с певицей Надей Дорофеевой. Мужчина показался публике с длинными волосами, хотя последние несколько лет он оставался лысыми.

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Соответствующий снимок появился в InstaStories Кацурина. На фото он позирует со своей теперь уже официальной женой, а также известной телеведущей Лесей Никитюк, которая, очевидно, встретилась с супругами, чтобы презентовать им свой необычный подарок.

Так, телезвезда вручила молодоженам забавный черно-белый снимок в золотой рамке. На нем изображены жених и невеста из 90-х, но Никитюк в фотошопе заменила их лица на лица Дорофеевой и Кацурина.

"Фото обязательно возьмите в рамочку и поставьте в спальне!" – писала ведущая ранее, показывая свое творение поближе.

Певица и ресторатор оценили юмор своей звездной подруги. Однако внимание интернет-пользователей привлек не подарок Никитюк, а прическа Кацурина, с которой он позировал на совместном с женой и ведущей кадре.

Ресторатор, который постоянно ходит в кепке, неожиданно продемонстрировал длинные локоны. Отрастить такую шевелюру за день невозможно, поэтому поклонники делятся догадками: использовал Кацурин фотошоп или прикупил парик.

Некоторые же предполагают, что это оригинальный ответ от Кацурина всем хейтерам, которые обвиняют его за образ с кепкой на собственной свадьбе.

Напомним, слухи о том, что пара узаконила свои отношения, ходили с середины июня этого года. 13 июля Дорофеева и Кацурин раскрыли, что стали мужем и женой.

Однако многие фаны с критикой встретили решение влюбленных узаконить свои отношения. Дорофеева ответила хейтерам и призналась, что ее не волнует мнение посторонних людей.

С хейтом после свадьбы, как мы уже заметили выше, столкнулся и Кацурин. Многим интернет-пользователям не понравился образ жениха. Ресторатор надел на церемонию кепку и кеды, что вызвало шквал шуток и критики в его сторону. Дорофеева, к слову, раскрыла, что изначально для любимого купили совершенно другой костюм, но так его и не использовали.

Также Надя Дорофеева вспомнила, как Кацурин предложил ей пожениться. По словам звезды, это было довольно смешно, поскольку любимому пришлось дважды просить ее руки. Дело в том, что первое предложение артистка попросту не услышала.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ведущая и подруга семьи Маша Ефросинина показала свой образ за $9 тысяч, в котором появилась на свадьбе пары, а экс-муж исполнительницы, музыкант Владимир Дантес признался, пригласили ли его на церемонию. Все подробности – в нашем материале.

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