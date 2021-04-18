Кароль трогательно спела легендарный хит с участницами 'Голосу країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль и участницы ее команды Юлия Тимочко и Екатерина Гладий чувственно и нежно исполнили известный хит под названием "Ты отпусти".

Знаменитости появились на сцене в стильных нарядах. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, артистка и девушки для выступления выбрали романтические образы светлых оттенков. Своим трогательным исполнением им удалось покорить сердца не только зрителей, но и других судей, а также ведущих шоу.

После этого прошло онлайн-голосование, но 100 баллов Кароль от себя отдала Тимочко. В результате девушка из Ровно прошла в суперфинал проекта "Голос країни-11".

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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