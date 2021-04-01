Кароль сверкнула длинными ногами в белоснежном наряде. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала белоснежный образ в легком наряде.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.

Так, Кароль позировала на камеру в белом платье и такого же цвета туфлях на шпильке, которые подчеркнули красоту ее длинных ног. Кроме того, певица сделала легкий дневной макияж и собрала волосы в низкий хвост.

Пользователи сети оценили новый кадр артистки и отметили, что она выглядит безупречно.

"Вау! Белая королева возвращается", "Очень красивая, самая любимая певица детства", "Да ты что! Мама кошка наша", "Ничего себе! Какая красота", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором предстала в сексуальных чулках и мини-платье с глубоким декольте. Знаменитость снялась в пикантной фотосессии.