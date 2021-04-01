Кароль блиснула довгими ногами в білосніжному вбранні. Фото

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала білосніжний образ у легкому вбранні.

Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Знаменитість знялася в новій фотосесії, сидячи на підлозі.

Так, Кароль позувала на камеру в білій сукні і такого ж кольору туфлях на шпильці, які підкреслили красу її довгих ніг. Крім того, співачка зробила легкий денний макіяж і зібрала волосся в низький хвіст.

Користувачі мережі оцінили новий кадр артистки і зазначили, що вона має бездоганний вигляд.

"Вау! Біла королева повертається", "Дуже красива, найулюбленіша співачка дитинства", "Та ти що! Мама кішка наша", "Нічого собі! Яка краса", – пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, раніше Кароль заявляла, що вирішила змінити сценічний образ. За її словами, це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна, тому що знає собі ціну, дівчина.

Співачка поділилася із шанувальниками відео, на якому продемонструвала себе в пікантному образі стюардеси. Знаменитість постала в мінісукні з глибоким декольте.

На новій фотосесії Кароль позувала в сукні з вирізами чорного кольору, яка прикрашена блискучими каменями. Свій образ співачка доповнила стильними босоніжками від Kachorovska.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відео, на якому постала в сексуальних панчохах і мінісукні з глибоким декольте. Знаменитість знялася у пікантній фотосесії.