Кароль снялась в жаркой африканской фотосессии

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль снялась в фотосессии для журнала Viva.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. Для съемки знаменитость отправилась в далекую Африку, где позировала в жаркой пустыне. Артистка появилась в полупрозрачном синем платье, волосы у нее распущены и развеваются на ветру, на лице легкий макияж (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я рискнула отправиться в самую безопасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы", – подписала яркие фотографии Тина.

Поклонники в комментариях восхищаются ее женственным образом. Они пишут, что новый наряд очень идет исполнительнице:

"Тина, это великолепно! Очень красивая", "Нереальные кадры", "Волшебно! Обязательно куплю журнал для коллекции", "Огромная-огромная любовь!", "Сказочно красиво".

Тина Кароль – украинская певица, актриса, тренер музыкального шоу "Голос країни". По версии популярной премии YUNA она стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов. В 2008 представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла 15 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль показала глубокое декольте в белоснежном наряде. Она позировала на камеру в длинном платье белого цвета, которое выделило оголенные плечи и зону декольте.