Тина Кароль показала глубокое декольте в белоснежном наряде. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в белоснежном платье с глубоким декольте.

Образ знаменитости дополнил стильный пояс, который подчеркнул фигуру. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, Кароль позировала на камеру в длинном платье белого цвета, которое выделило оголенные плечи и зону декольте певицы. Дизайнером наряда является Елена Рева.

Кроме того, образ звезды дополняли тонкий коричневый пояс и такого же оттенка босоножки. Кароль также сделала легкий макияж и распустила свои волосы.

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

На новой фотосессии Кароль позировала в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль в обтягивающих лосинах показала тренировку в зале. Она позировала перед зеркалом, демонстрируя эффектный наряд.