Кароль, Санина и Каменских: как украинские звезды исполняли легендарного "Щедрика"

Украинская народная песня "Щедрик" в обработке композитора Николая Леонтовича стала всемирно популярной. Ее поют в разных уголках нашей планеты, а также зачастую исполняют украинские звезды в период рождественских праздников.

Так, "Щедрика" в разные годы пели Тина Кароль, Настя Каменских, Юлия Санина и группа THE HARDKISS, Олег Скрипка и другие. OBOZREVATEL собрал подборку самых популярных видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль исполняла щедривку вместе с известным детским хором в проекте "Рождественская история". Номер на композицию "Щедрик" был снят в уникальных интерьерах на фоне древних фресок и мозаик Софийского собора.

Украинская певица Настя Каменских, известная как NK, ранее выпустила альбом с лучшими рождественскими мировыми хитами – Xmas with NK. "Щедрык" также вошел в плейлист.

Украинская песня Леонтовича "Щедрик" прозвучала в исполнении Юлии Саниной и группы The HARDKISS также вместе с детским хором на телеканале "1+1" на Рождество в 2020 году.

В 2012 году украинский певец Олег Скрипка выпустил мультипликационное видео с песней "Щедрик", которую исполнил вместе с оркестром "Ле Гранд".

Ранее OBOZREVATEL публиковал тексты десяти лучших щедривок для детей на украинском языке. Подробнее – по ссылке.