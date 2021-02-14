Кароль призналась, как относится к Поляковой после скандала

Украинская певица Тина Кароль призналась, как относится к Оле Поляковой после того, как та в эфире шоу "Маска" назвала ее "плакальщицей на похоронах".

Знаменитость заявила, что узнала о скандальной фразе Поляковой после того, как увидела на ее странице в Instagram извинения. Как утверждает Кароль, она не держит зла на артистку и не восприняла ее фразу всерьез, говориться в интервью для Russell Blog.

"Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность языка, неслучайная случайность с ней", – рассказывала певица.

Кроме того, Кароль призналась, что намеренно использовала Полякову для промо своего клипа. По словам певицы, она считает справедливым то, что артистка стала участницей рекламной компании ее новой песни "Скандал".

"Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение. "Плакальщица на похоронах" – это страшно, это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи", – поведала Тина в интервью.

Виновниками скандальной фразы Кароль считает телеканал "Украина", которые выпустили курьезный фрагмент с Поляковой в эфир. По словам певицы, они "опозорились и пробили дно".

"Почему так поступили, ТРК Украина? Забыли о том, что это телевидение? Вот тех, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать – это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! А показать такое в эфире – это пробить дно", – заявила артистка.

Стоит отметить:

во время последнего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". А Настя Каменских в свою очередь посмеялась с такой аналогии. В результате вспыхнул скандал.

Кароль ответила Поляковой, отметив, что та была права, ведь она и дальше будет "плакать" по своему умершему мужу, а жить артистка будет ради сына Вениамина.