Кароль, Полякова, Притула и другие: украинские звезды назвали любимые традиции на Рождество

Украинские звезды, среди которые Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Притула, Юрий Горбунов и другие, поделились своими любимыми традициями на Рождество Христово.

Так, Притула на рождественские праздники всегда отправляется в горы, а украинская поп-дива Полякова отказывается от корпоративов и этот день проводит исключительно с семьей. Об этом пишет "24 канал".

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль выросла в Ивано-Франковске. Она признавалась, что воспитана с уважением и почтением к украинским обычаям. С детства Тина Кароль изучала колядки и украинские рождественские традиции. А вот в Киеве она почувствовала нехватку духа Рождества, поэтому своим творчеством попыталась популяризировать украинскую культуру благодаря шоу-программе "Рождественская история с Тиной Кароль".

Как празднует Рождество Тина Кароль. Instagram Тины Кароль

"Для меня существует два главных праздника в году, на которые должна собраться вся семья – это Пасха и Рождество. Я помню, как мы ходили щедровали по домам, и нам дарили много конфет. Как переодевались в костюмы и готовили вертеп", – вспомнила звезда.

Оля Полякова

Поп-дива Оля Полякова рассказывала, что Рождество – это единственный праздник в году, которое она может провести с семьей, а не на корпоративах или концертах. Однако знаменитая семья не ограничивается празднованием только в Украине и часто отправляется на рождественские каникулы на теплые курорты.

Традиции на Рождество в семье Оли Поляковой. Instagram Поляковой

"На Сочельник мы готовим 12 блюд, как делала моя бабушка. Она всегда готовила коливо – кашу из риса, мака и орехов. И мы, даже когда едем за границу, в этот праздник обязательно готовим 12 блюд. Просто вместо привычной кутьи у нас на столе бывают креветки, осьминоги, какие-то банановые листья", – поделилась артистка.

Сергей Притула

Шоумен более 10 лет назад положил начало особой рождественской традиции – проводить время между Новым годом и Рождеством в Карпатах с друзьями и кумовьями. Большая компания снимает почти половину гостиничного комплекса, катается на лыжах и сноубордах, отдыхает в бане, поет украинские песни под живой аккомпанемент и водит хороводы.

Какие традиции на Рождество есть у Сергея Притулы. Facebook Сергея Притулы

Однако на само Рождество Сергей Притула всегда оказывается в доме родителей в родном Збараже на Тернопольщине. За праздничным семейным столом шоумена звучат колядки, а близкие из разных уголков Украины обмениваются подарками и играют в снежки, если на улице лежит снег.

"Горы, хорошая погода и самая лучшая компания – вот залог отличного настроения, с которым мы приехали к маме в Збараж на Рождество! Камин горит, кутья на столе, ждем колядников", – отметил Притула.

Ирина Федишин

Известная певица со Львова призналась, что с детства традиционно проводит Рождество с семьей. И если маленькой мама окутывала дочь в праздничный платок, чтобы та с подругой колядовала у соседей, то сейчас Ирина Федишин сама принимает колядников. Детей она награждает гостинцами и деньгами.

Традиции на Рождество в семье Федишин. Instagram Ирины Федишин

Звезда тщательно подходит и к рождественскому столу. Ежегодно она готовит фирменные блюда – чернослив с орехами и персики с сыром. Кроме того, певица ставит на праздничный стол кутью собственного приготовления, грибочки, вареники с капустой и сельдь.

"Имею правило – Рождество праздную дома с семьей. 6 января готовлю кутью, вареники с капустой. Люблю колядовать – "У Вифлеємі нині новина", "Небо і земля", – рассказывала Ирина Федишин.

Юрий Горбунов

Популярный телеведущий рассказал, что в их с Катей Осадчей семье одинаково любят как новогодние, так и рождественские праздники. Для Горбунова зима ассоциируется с непрерывным празднованием и суетой. Если Новый год супруги могут встретить на работе, то Рождество он обязательно проводит с женой и семьей за щедрым столом с кутьей.

Горбунов рассказал о любимой традиции на Рождество. Instagram Юрия Горбунова

"Рождество – это праздник более духовный. Как мне кажется, предпраздничные дни очень важны, потому что они всегда связаны с предчувствием какой-то сказки, предчувствием приятного, наконец выходные дни", – говорил Горбунов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывл о том, как украинские звезды пели популярные колядки на Рождество. Среди них – Тина Кароль, Настя Каменских, Олег Винник, DZIDZIO, Александр Пономарев и другие.

Также напомним, колядка "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд стала одним из самых популярных видео в YouTube. Несмотря на то, что украиноязычные композиции нечасто попадают в тренды мирового видеохостинга, праздничная песня закрепилась в десятке самых просматриваемых роликов.