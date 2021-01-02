Кароль показала, с кем отдыхает в Карпатах

Украинская певица Тина Кароль решила Новый год отпраздновать не на сцене, а в кругу семьи.

Так, 35-летняя артистка отправилась на новогодние праздники в Карпаты со своими близкими. Составил компанию звезде ее 12-летний сын Вениамин, который прилетел из Британии на зимние каникулы.

В Instagram-stories Кароль показала, как отдыхает с сыном в Карпатах. Так, звезда активно катается на лыжах с Вениамином, а по утрам занимается спортом. Также артистка показывала, как играла на колоколах возле церкви утром. Кроме того, Кароль не стесняется показывать видео, где она предстает полностью без макияжа.

"С Новым годом! Обновления, восторга. Все мечты – это вы. Мечтайте смело. Не плачьте по пустякам, плачьте по-крупному. Не смейтесь с других, смейтесь с себя! Удача за углом, сверните со стереотипов. Я люблю, даже если вы не любите меня. Вы есть все, и в то же время все не есть вы. С Новым годом, мои свои!" – подписала ролик Кароль и поздравила украинцев с праздником.

По снимкам и роликам видно, что Кароль наслаждается своими зимними каникулами в компании своего сына в Карпатах и активно делится своим отдыхом с пользователями сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль призвала артистов давать концерты онлайн. Также она объяснила, почему не пришла поддержать Олю Полякову, которая ранее устроила митинг под Кабинетом министров.