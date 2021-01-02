Кароль показала, з ким відпочиває в Карпатах

Українська співачка Тіна Кароль відсвяткувала Новий рік у Карпатах зі своїм 12-літнии сином Веніаміном, який прилетів з Британії на зимові канікули.

У Instagram-stories Кароль поділилася подробицями сімейного відпочинку. Зірка активно катається на лижах із Веніаміном, а вранці займається спортом. Також артистка показувала, як грала на дзвонах біля церкви вранці. Крім того, Кароль не соромиться показувати відео, де вона постає повністю без макіяжу.

"З Новим роком! Оновлення, захоплення. Всі мрії – це ви. Мрійте сміливо. Не плачте через дрібниці, плачте по-великому. Не смійтеся з інших, смійтеся із себе! Вдача за кутом, поверніть зі стереотипів. Я люблю, навіть якщо ви не любите мене. Ви є все і водночас все не є ви. З Новим роком, мої свої!" – підписала ролик Кароль і привітала українців зі святом.

Зі знімків і ролика видно, що Кароль насолоджується своїми зимовими канікулами в компанії свого сина в Карпатах й активно ділиться своїм відпочинком із користувачами мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль закликала артистів давати концерти онлайн. Також вона пояснила, чому не прийшла підтримати Олю Полякову, яка раніше влаштувала мітинг під Кабінетом міністрів.