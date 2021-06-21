Кароль – о новых отношениях: я хочу расцвести. Видео

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль заявила, что в ее жизни наступил тот этап, когда она готова рискнуть и открыться новому. В том числе, открыться новым чувствам.

Этим откровением звезда поделилась в программе "Без фильтров". Она объяснила, что для нее главное – ощутить свою женскую энергию в полной мере (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу влюбиться? Не знаю… Я хочу расцвести, ощутить полную силу себя как женщины. Я хочу любви? Я не знаю, может быть, открыта к ней. Вот такой пока у меня шар вопросов, которые остаются без ответа… Может быть, я готова к риску", – поделилась своими мыслями исполнительница.

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Напомним, что мужа Тины Кароль не стало после тяжелой борьбы с раком желудка в 2013 году. Влюбленные поженились 15 января 2008 года на Мальдивах. Главным для супругов было венчание, которое прошло 15 июня 2008 года в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 18 ноября 2008 года у пары родился сын Вениамин.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кароль впервые призналась, что между ней и исполнителем Даном Баланом был флирт, который нельзя назвать обманом. По словам артистки, это "игра полутеней романтики".