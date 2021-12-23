Карле Бруни – 54: как супермодель 90-х влюбила в себя Саркози и стала первой леди Франции

Дария Скуб
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Карле Бруни – 54: как супермодель 90-х влюбила в себя Саркози и стала первой леди Франции

В четверг, 23 декабря, свое 54-летие отмечает Карла Бруни, французская певица итальянского происхождения, бывшая модель и жена экс-президента Франции Николя Саркози. Она в 90-е смогла покорить модельную индустрию, записать три музыкальных альбома и влюбить в себя множество мужчин.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, как именинница Карла Бруни прошла путь от малоизвестной модели до первой леди Франции.

1. Модельная карьера

Еще во время учебы в университете Карла решает зарабатывать деньги: она подписала контракт с агентством "City Models". С этого момента жизнь девушки меняется. Если до работы Бруни немногие замечали, то после первых шагов в модельном бизнесе ее фото публикуют на обложках глянцевых журналов: Voque, Vanity Fair и другие. Также красавица стала лицом компаний D&G, Prada, Givenchy, Dior, Chanel и MaxMara.

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Карла Бруни стала знаменитой моделью после подписания контракта с "City Models".

Поскольку в моделинге есть немалая конкуренция, знаменитость следила за собственной фигурой: занималась плаванием, ежедневно бегала по 3 км и соблюдала сбалансированное питание.

Даже несмотря на большой успех, в 1995 году Карла бросает модельную сферу и пробует себя в другом – в пении. Дальше звезда совсем редко соглашалась на сотрудничество с брендами. В 2004 году – дефилировала на показе Chanel, в 2007 – появилась почти полностью голой на обложке Vogue, а в 2009 – снялась в фотосессии для Elle.

Карла Бруни не только талантливая модель, но и профессиональная певица.
2. Новые призвания – музыка и актерство

В 29 лет звезда решает заняться музыкальной карьерой. В 2003 году она выпускает дебютную пластинку "Quelqu'un m'a dit" ("Кто-то мне сказал") с песнями, которые звучат во Франции на всех телеканалах и радио.

Через год Карла получила звание "Лучшая певица года". Следующие три альбома вызвали не меньшее количество положительных отзывов со стороны фанатов и музыкальных критиков. Ее песня "Soledad" ("Одиночество") не одну неделю держалась на первом месте в хит-парадах Франции и за ее пределами.

Еще Бруни некоторое время увлекалась съемками в кино. Фильмография звезды насчитывает 17 картин, наиболее успешные из которых – фантастика "Полночь в Париже" (2011), комедия "Папарацци" (1998) и документальная лента "Ив-Сен Лоран: Его жизнь и время" (2002).

3. Личная жизнь

До встречи с Николя Саркози, 23-им президентом Франции, Карлу неоднократно фотографировали папарацци в объятиях влиятельных бизнесменов, политиков, профессоров или артистов. Например, с музыкантом Миком Джаггером, актером и продюсером Кевином Костнером и даже с 45 президентом США Дональдом Трампом.

Карла Бруни и Николя Саркози понравились друг другу с первой встречи.

В 2007 году Жак Сегел, известный публицист и журналист, собрал у себя на званый ужин восемь ближайших друзей, в число которых вошли Бруни и Саркози. Николя тогда был на грани развода с женой, с которой прожил 25 лет, а Карла разорвала отношения с радиоведущим.

В ту ночь политик и экс-модель не отходили друг от друга: они активно общались, и мужчина засыпал девушку комплиментами. Красавица, в свою очередь, прочла наизусть несколько собственных стихов и подарила один из своих сборников.

Карла Бруни и Николя Саркози на отдыхе в Египте.

В одном из интервью Карла прокомментировала первую встречу с будущим мужем так: "Его шарм и разум покорили меня. Я впервые чувствую, что меня понимают и поддерживают, впервые я сама понимаю и поддерживаю".

Всего за месяц отношений Бруни познакомила 23-го президента Франции со своими родителями, а Саркози – со своими. Еще через месяц пара тайно справила свадьбу, на которую пригласила 20 человек. Жена президента Франции получила статус первой леди Франции (до 2012 года).

Карла Бруни в статусе первой леди Франции.

Карла после бракосочетания не только занималась домашними делами, но и продолжила выпускать альбомы с новыми песнями. Сейчас влюбленные воспитывают двоих детей – сына Орельена (от предыдущего избранника модели) и дочь Джулию (от Николя).

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