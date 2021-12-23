Карле Бруни – 54: как супермодель 90-х влюбила в себя Саркози и стала первой леди Франции

В четверг, 23 декабря, свое 54-летие отмечает Карла Бруни, французская певица итальянского происхождения, бывшая модель и жена экс-президента Франции Николя Саркози. Она в 90-е смогла покорить модельную индустрию, записать три музыкальных альбома и влюбить в себя множество мужчин.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, как именинница Карла Бруни прошла путь от малоизвестной модели до первой леди Франции.

Еще во время учебы в университете Карла решает зарабатывать деньги: она подписала контракт с агентством "City Models". С этого момента жизнь девушки меняется. Если до работы Бруни немногие замечали, то после первых шагов в модельном бизнесе ее фото публикуют на обложках глянцевых журналов: Voque, Vanity Fair и другие. Также красавица стала лицом компаний D&G, Prada, Givenchy, Dior, Chanel и MaxMara.

Видео дня

Поскольку в моделинге есть немалая конкуренция, знаменитость следила за собственной фигурой: занималась плаванием, ежедневно бегала по 3 км и соблюдала сбалансированное питание.

Даже несмотря на большой успех, в 1995 году Карла бросает модельную сферу и пробует себя в другом – в пении. Дальше звезда совсем редко соглашалась на сотрудничество с брендами. В 2004 году – дефилировала на показе Chanel, в 2007 – появилась почти полностью голой на обложке Vogue, а в 2009 – снялась в фотосессии для Elle.

В 29 лет звезда решает заняться музыкальной карьерой. В 2003 году она выпускает дебютную пластинку "Quelqu'un m'a dit" ("Кто-то мне сказал") с песнями, которые звучат во Франции на всех телеканалах и радио.

Через год Карла получила звание "Лучшая певица года". Следующие три альбома вызвали не меньшее количество положительных отзывов со стороны фанатов и музыкальных критиков. Ее песня "Soledad" ("Одиночество") не одну неделю держалась на первом месте в хит-парадах Франции и за ее пределами.

Еще Бруни некоторое время увлекалась съемками в кино. Фильмография звезды насчитывает 17 картин, наиболее успешные из которых – фантастика "Полночь в Париже" (2011), комедия "Папарацци" (1998) и документальная лента "Ив-Сен Лоран: Его жизнь и время" (2002).

До встречи с Николя Саркози, 23-им президентом Франции, Карлу неоднократно фотографировали папарацци в объятиях влиятельных бизнесменов, политиков, профессоров или артистов. Например, с музыкантом Миком Джаггером, актером и продюсером Кевином Костнером и даже с 45 президентом США Дональдом Трампом.

В 2007 году Жак Сегел, известный публицист и журналист, собрал у себя на званый ужин восемь ближайших друзей, в число которых вошли Бруни и Саркози. Николя тогда был на грани развода с женой, с которой прожил 25 лет, а Карла разорвала отношения с радиоведущим.

В ту ночь политик и экс-модель не отходили друг от друга: они активно общались, и мужчина засыпал девушку комплиментами. Красавица, в свою очередь, прочла наизусть несколько собственных стихов и подарила один из своих сборников.

В одном из интервью Карла прокомментировала первую встречу с будущим мужем так: "Его шарм и разум покорили меня. Я впервые чувствую, что меня понимают и поддерживают, впервые я сама понимаю и поддерживаю".

Всего за месяц отношений Бруни познакомила 23-го президента Франции со своими родителями, а Саркози – со своими. Еще через месяц пара тайно справила свадьбу, на которую пригласила 20 человек. Жена президента Франции получила статус первой леди Франции (до 2012 года).

Карла после бракосочетания не только занималась домашними делами, но и продолжила выпускать альбомы с новыми песнями. Сейчас влюбленные воспитывают двоих детей – сына Орельена (от предыдущего избранника модели) и дочь Джулию (от Николя).

Ранее OBOZREVATEL писал: