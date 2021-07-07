Самые яркие платья Каннского кинофестиваля 2021: в чем звезды пришли на открытие. Фото

Во вторник, 6 июля, во Франции стартовал 74-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке торжественной церемонии появились многие мировые знаменитости. Для особого случая они выбрали разнообразные наряды – от пышных вечерных платьев до изысканных костюмов.

Так, на церемонию открытия пришли Белла Хадид, Марион Котийяр, Карла Бруни, Энди Макдауэлл, Хелен Миррен, Джоди Фостер, Джессика Честейн и другие звезды. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Супермодель Белла Хадид была в платье бренда Jean Paul Gaultier. Белоснежный наряд с черными вставками она скомбинировала с обувью на каблуке, массивными сережками, а волосы собрала в объемный пучок.

Видео дня

Марион Котийяр вышла на красную дорожку в наряде от Chanel. Она дополнила вечерний аутфит лодочками бежевого цвета и несколькими аксессуарами.

Карла Бруни выбрала платье Celine, которое она скомбинировала с маленькой сумочкой серебристого цвета и босоножками на каблуке аналогичного оттенка.

Кэндис Свейнпол появилась на торжественной церемонии в элегантном костюме бренда Etro. Она также сделала яркий макияж и добавила массивное колье и серьги.

Джессика Честейн отдала предпочтение черному пышному платью Dior, которое открыло ее плечи. Звезда собрала волосы в небрежный хвост, а завершала образ красная помада на губах.

Хелен Миррен вышла на красную дорожку в наряде желтого цвета от Dolce & Gabbana. В тон к нему она подобрала обувь, клатч и солнцезащитные очки.

Джоди Фостер пришла на мероприятие в наряде от Givenchy. Длинное платье с аккуратными вырезами на плечах подчеркнуло ее фигуру.

Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в Каннах на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов.

Каннский кинофестиваль в прошлом году вынуждены были отменить из-за пандемии коронавируса. В 2021 году несколько раз менялись даты его проведения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на кинофестивале в Каннах покажут украинский фильм "Бабий Яр. Контекст". Всемирная премьера документального фильма от режиссера Сергея Лозницы состоится на Каннском фестивале, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля.