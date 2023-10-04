Карла Бруни-Саркози призналась, что в 2019 году у нее обнаружили рак молочной железы, и обратилась к женщинам

Французская певица итальянского происхождения, бывшая модель и супруга экс-президента Франции Николя Саркози – Карла Бруни-Саркози – впервые призналась, что столкнулась с онкологией в 2019 году. Только своевременные осмотры помогли бывшей первой леди страны избежать мастэктомии – удаления молочной железы хирургическим путем.

Это сложное время было омрачено еще и тем, что ее мужа обвинили в коррупционной деятельности. Об этом Карла Бруни рассказала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Четыре года назад медики установили певице неутешительный диагноз – рак молочной железы. К счастью, опухоль заметили не слишком поздно.

"Хирургия, лучевая терапия, гормональная терапия – я придерживаюсь обычного пути лечения этого типа рака. Но мне повезло, что мой рак еще не был агрессивным. Почему этот рак не был агрессивным? Это потому, что он не успел таковым стать", – пояснила Карла Бруни.

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Свое признание она записала по случаю так называемого "розового октября" – времени, когда женщин призывают сдавать анализы и проходить осмотр у врачей-маммологов, чтобы выявить патологию на ранних сроках.

"Если бы я не делала это каждый год, сегодня бы у меня не было одной из грудей. Я публикую это не для того, чтобы посвятить вас в подробности своего здоровья. Это для меня отвратительно, и я долго колебался, прежде чем говорить. Нет, я публикую это сегодня, потому что мне нужно донести одну мысль. Это основное послание для всех женщин, которые следят за мной – проходите маммографию каждый год", – резюмировала бывшая первая леди Франции.

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