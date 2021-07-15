Канал "1+1" получил штраф более 70 тыс. за трансляцию сериала на русском языке

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "1+1" за показ сериала "Кухня" на русском языке весной 2020 года. Размер штрафа достигает почти 71,5 тысячи гривен.

Информация с соответствующим заявлением появилась на официальном сайте Нацсовета. Внеплановая невыездная проверка была назначена после обращения гражданина Максима Ковбыка, который пожаловался на трансляцию сериала "Кухня" на негосударственном языке (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"15 июля Национальный совет рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "ТРК "Студия 1+1" (логотип "1+1"), г. Киев. За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала "Кухня" на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71 488,95 грн", – говорится в заявлении.

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"Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KEYSTONE PRODUCTION" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 закона Украины "О телевидении и радиовещании" – также указано там.

Уточняется, что компания должна оплатить штраф в государственный бюджет в на протяжении 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат и шоумен Николай Тищенко признался, что во время участия в "Танцах со звездами" в 2018 году ему пообещали "определенное количество эфиров". Однако это обещание со стороны канала "1+1" не было выполнено.