Обещали эфиры, но обманули: Тищенко вспомнил о подпольных договоренностях на "Танцах со звездами"
Народный депутат и шоумен Николай Тищенко признался, что во время участия в "Танцах со звездами" в 2018 году ему пообещали "определенное количество эфиров". Однако это обещание со стороны канала не было выполнено.
Этим откровением ресторатор поделился в интервью изданию "Бабель". Николай Тищенко и Анастасия Кумейко (dj Nana) покинули проект в самом начале, несмотря на договоренности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Кроме того, Тищенко изначально предупредил команду канала, что танцевать не умеет. В ответ на это "1+1" гарантировал ему определенное количество эфиров, независимо от голосования зрителей и жюри.
"Послушайте, мы же честно сейчас говорим. У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности", – объяснил подробнее шоумен.
Коротко о знаменитости:
Николай Тищенко – украинский ресторатор и телеведущий, Народный депутат Украины IX созыва. Президент и владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта", основанной в 2007 году. Мастер спорта Украины по дзюдо.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга Николая Тищенко, бизнес-леди Алла Барановская поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала подготовку к вечеринке в честь дня рождения, которую организовал для нее ее муж в локдаун в Киеве.