Обещали эфиры, но обманули: Тищенко вспомнил о подпольных договоренностях на "Танцах со звездами"

Народный депутат и шоумен Николай Тищенко признался, что во время участия в "Танцах со звездами" в 2018 году ему пообещали "определенное количество эфиров". Однако это обещание со стороны канала не было выполнено.

Этим откровением ресторатор поделился в интервью изданию "Бабель". Николай Тищенко и Анастасия Кумейко (dj Nana) покинули проект в самом начале, несмотря на договоренности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, Тищенко изначально предупредил команду канала, что танцевать не умеет. В ответ на это "1+1" гарантировал ему определенное количество эфиров, независимо от голосования зрителей и жюри.

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"Послушайте, мы же честно сейчас говорим. У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности", – объяснил подробнее шоумен.

Коротко о знаменитости:

Николай Тищенко – украинский ресторатор и телеведущий, Народный депутат Украины IX созыва. Президент и владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта", основанной в 2007 году. Мастер спорта Украины по дзюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга Николая Тищенко, бизнес-леди Алла Барановская поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала подготовку к вечеринке в честь дня рождения, которую организовал для нее ее муж в локдаун в Киеве.