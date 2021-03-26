Каминская презентовала первую сольную песню. Фото и видео

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выпустила первый сольный трек, который называется "911".

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав короткое видео (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). В песне рассказывается об отношениях мужчины и женщины, которые запутались в своих чувствах.

"Мой первый осознанный сольный! Слушайте, комментируйте, не стесняйтесь! И не звоните бывшим по воскресеньям", – написала артистка.

Фанаты оценили новую композицию и поздравляют звезду с премьерой. Вот некоторые их комментарии:

"Это огонь, пушка и медные трубы!", "Сильно, нереально, бомбически", "Слава, это просто огонь! Поздравляю", "Кайф! Ты умничка!", "Наконец-то!", "Ура! С премьерой нас!", "Лучшая".

Каминская выпустила новую песню. instagram.com/babaslavka

Комментарии фанатов. instagram.com/babaslavka

Комментарии фанатов. instagram.com/babaslavka

Напомним, Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. Воспитывает сына Леонарда и дочь Лауру. С мужем Эдгаром Каминским развелась в июле 2019 года.

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