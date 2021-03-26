Камінська презентувала першу сольну пісню. Фото і відео

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська випустила перший сольний трек, який називається "911".

Про це виконавиця повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши коротке відео (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). У пісні розповідається про стосунки чоловіка та жінки, які заплуталися у своїх почуттях.

"Мій перший усвідомлений сольний! Слухайте, коментуйте, не соромтеся! І не телефонуйте колишнім щонеділі", – написала артистка.

Фанати оцінили нову композицію і вітають зірку з прем'єрою. Ось деякі їхні коментарі:

"Це вогонь, гармата і мідні труби!", "Сильно, нереально, бомбічно", "Славо, це просто вогонь! Вітаю", "Кайф! Ти розумничка!", "Нарешті!", "Ура! З прем'єрою нас!","Найкраща".

Камінська випустила нову пісню. instagram.com/babaslavka

Коментарі фанатів. instagram.com/babaslavka

Коментарі фанатів. instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, Слава Камінська – українська співачка, колишня учасниця жіночого попгурту "НеАнгели", дизайнерка та інста-блогерка. Виховує сина Леонарда і дочку Лауру. З чоловіком Едгаром Камінським розлучилася в липні 2019 року.

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