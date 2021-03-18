Каменских выпустила дерзкий клип с участием Никитюк. Видео

В четверг, 18 марта, украинская певица Настя Каменских презентовала клип на недавно вышедшую песню "Девочки рулят". По словам артистки, этот трек – манифест всех отрывных девчонок.

Так, в кадре появились и известные блогеры, и телеведущая Леся Никитюк. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Каменских (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сама певица и другие девушки, принимающие участие в съемках клипа, появились в дерзких ярких образах. Они показали стильные наряды и оригинальные прически.

"Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", – подписала ролик знаменитость.

Пользователи сети оценили новый клип Каменских. Многие отметили, что он получился взрывным и очень зажигательным.

"Боже, как круто, очень зажигательно! Жду тут 100 млн", "Это просто бомба", "Боже, какой классный клип! Это взрыв", "Как всегда работы NK невероятные", – пишут люди в комментариях.

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