Каменских выпустила дерзкий клип с участием Никитюк. Видео
В четверг, 18 марта, украинская певица Настя Каменских презентовала клип на недавно вышедшую песню "Девочки рулят". По словам артистки, этот трек – манифест всех отрывных девчонок.
Так, в кадре появились и известные блогеры, и телеведущая Леся Никитюк. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Каменских (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Сама певица и другие девушки, принимающие участие в съемках клипа, появились в дерзких ярких образах. Они показали стильные наряды и оригинальные прически.
"Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", – подписала ролик знаменитость.
Пользователи сети оценили новый клип Каменских. Многие отметили, что он получился взрывным и очень зажигательным.
"Боже, как круто, очень зажигательно! Жду тут 100 млн", "Это просто бомба", "Боже, какой классный клип! Это взрыв", "Как всегда работы NK невероятные", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Настя Каменских (NK) показала стильное видео, на котором можно увидеть ее перевоплощение из милого домашнего образа – в дерзкий и сексуальный.
Каменских показала, как выглядит после изнуряющих съемок. Соответствующие снимки она опубликовала в личных Instagram-сторис. На них звезда позировала без макияжа в домашней одежде и с пучком на голове.