Каминская показала фото до пластики: как выглядела звезда в юности

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Каминская показала фото до пластики: как выглядела звезда в юности

Украинская певица и бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками редким архивным кадром. Знаменитость показала фото, как выглядела в юности, не указывая год.

Соответствующие фото Каминская опубликовала на личной страничке в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре певица предстала с сигаретой в руках и с ярким цветом волос. Знаменитость позировала на камеру в рванных джинсах и с довольно насыщенным макияжем лица.

"Угадайте год (по бровям)", – подписала снимки Слава.

Каминская показала себя до пластики
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Каминская поделилась архивным фото

Поклонники Каминской оставили под постом множество комментариев. Под снимками они предположили, что скорее всего фото были сделанные в 2000-х годах.

"Судя по цвету волос – 10 или 11 класс, то есть 1999, или 2000 год", "Год не знаю, но красивая!", "Красоту ничем не испортить", – писали пользователи сети.

Комментарии поклонников

Напомним:

  • Слава Каминская – украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

  • 16 июля 2014 года знаменитость вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Слава Каминская воспитывает двоих детей - сына Леонарда и дочь Лауру

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