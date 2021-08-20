Слава Каминская показала ягодицы в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица и бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным снимком. Артистка позировала в откровенном купальнике и продемонстрировала ягодицы.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Просто захотелось выложить свою ж.пу, спасибо фотошопу, ничего личного", – написала Каминская.

Певица эффектно позирует возле дерева в откровенном купальнике, который состоит из топа-халтера и тигровых плавок.

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Поклонники артистки остались в восторге от пикантного снимка. Многие написали комплименты под публикацией.

"Кто такой красивый, анаконда? Вай, вай, вай", "Как вкусно", "Как Кайли Дженер, но лучше", "Супер", "Класс", "Все красиво", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Одна из самых знаменитых селебритис в Украине, дизайнер и Instagram-блогер Слава Каминская занималась в детстве акробатикой.

Училась в Киевском национальном университете культуры и искусств, где получила диплом преподавателя по вокалу.

Участвовала в реалити-шоу "Остров искушений", в телепроекте "Народный артист", в танцевальном шоу "Танцы со звездами" в 2008 году.

Выпустила капсульную коллекцию для женщин 69 BY SLAVA KAMINSKA совместно с дизайнером Эльвирой Гасановой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Слава Каминская отдыхала вместе с детьми Леонардом и Лаурой в Одессе. Артистка заинтриговала своих поклонников снимком, где рядом с ней и детьми мужчина, лицо которого закрыто смайлом.