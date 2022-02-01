Камилла тогда очень злилась. Жена принца Чарльза вернула себе роль, которую 'отобрала' Меган Маркл

Герцогиня Корнуолльская, супруга принца Чарльза Уэльского Камилла в ближайшие месяцы займет пост королевской покровительницы Национального театра, который супруга принца Гарри Меган Маркл "отобрала" у нее, когда вышла замуж в 2018 году. Тогда королева Елизавета II назначила на эту роль именно герцогиню Сассекскую.

Как сообщил источник для Mirror, Камилла была "довольно рассержена" после того, как проиграла королевскую роль Маркл. По словам инсайдера, герцогиня Корнуолльская претендовала на покровительство, после их свадьбы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Когда Меган Маркл стала частью семьи, ей вручили несколько особых ролей: королевское покровительство благотворительным организациям и другим, имеющим давние связи с королевской семьей, а также покровительство Национального театра.

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Отмечается, что это был идеальный вариант, поскольку Меган Маркл была актрисой и отлично подходила для такой должности. Но, в то же время, это звание нравилось и Камиле, поскольку она является поклонницей искусства.

"Она действительно этого хотела. Она была очень рассержена, когда роль досталась Меган", – сообщил инсайдер.

Несмотря на то, что Меган Маркл заняла эту роль, она смогла посетить Национальный театр всего один раз. После чего стало известно, что она и принц Гарри уходят с поста старших членов королевской семьи и переезжают в США для новой жизни.

В 2020 году герцогиня Сассекская заявила, что отказывается от этой должности, которую так хотела герцогиня Корнуолльская.

Вскоре было принято решение передать покровительство Камилле в ближайшие месяцы.

"Она еще более рада взяться за это сейчас, после того как была разочарована тем, что не получила ее с первого раза", – добавил инсайдер.

Коротко о королевских особах:

Герцогиня Корнуолльская, Камилла – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской. Родилась 17 июля 1947 года в Лондоне.

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Принц Гарри (полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид) – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы. У него есть родной брат, принц Уильям.

Елизавета II – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что королева Елизавета II публично намекнула, что Камилла станет королевой. Она получила награду Благороднейшего ордена подвязки от монарха Великобритании.