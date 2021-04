Каменских улетела в Мексику и рассекретила причину поездки

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских улетела в мексиканский город Тулум снимать новый реалити-проект.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Певица рассказала, что готовит для поклонников нечто грандиозное и особенное. Поэтому вскоре они смогут увидеть ее авторскую программу.

"Hello from my beloved Tulum! Готовим для вас много красивого, настоящего и искреннего! Пожалуй, это одно из самых спонтанных решений в моей жизни, но находясь сейчас здесь, я понимаю, что оно того стоило. Осталось совсем немного и я вам покажу первую серию моего реалити", – заинтриговала Каменских своих подписчиков.

На опубликованном снимке знаменитость появилась в стильной шляпе темно-коричневого цвета и белоснежной oversize-рубашке. На лице было минимальное количество макияжа, а завершала образ нежно-розовая помада.

Каменских улетела в Тулум. instagram.com/kamenskux

Скриншот публикации. instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница вокального шоу "Х-Фактор", судья шоу "Маска".

