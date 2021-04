Каменських полетіла в Мексику і розсекретила причину поїздки

Популярна українська виконавиця Настя Каменських полетіла до мексиканського міста Тулум знімати новий реаліті-проєкт.

Відповідна публікація з'явилася на її сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Співачка розповіла, що готує для шанувальників щось грандіозне і особливе. Тому незабаром вони зможуть побачити її авторську програму.

"Hello from my beloved Tulum! Готуємо для вас багато красивого, справжнього і щирого! Мабуть, це одне з найбільш спонтанних рішень в моєму житті, але перебуваючи зараз тут, я розумію, що воно того варте. Залишилося зовсім трішки і я вам покажу першу серію мого реаліті", – заінтригувала Каменських своїх підпистників.

На опублікованому знімку знаменитість з'явилася в стильному капелюсі темно-коричневого кольору і білосніжній oversize-сорочці. На обличчі була мінімальна кількість макіяжу, а завершувала образ ніжно-рожева помада.

Каменських полетіла в Тулум. instagram.com/kamenskux

Скріншот публікації. instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, також відома як NK – українська співачка, актриса, ведуча, суддя і наставниця вокального шоу "Х-Фактор", суддя шоу "Маска".

