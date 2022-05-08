Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения: я благодарна Вселенной за тебя

Известная украинская певица Настя Каменских поздравила своего коллегу, а по совместительству и любимого мужа, рэпера Алексея Потапенко с днем рождения. Сегодня артист отмечает свое 41-летие.

Трогательное поздравление звезда разместила на личной странице в Instagram. В нем она призналась, что всегда мечтала о таком мужчине, как Потап, и поблагодарила Вселенную за встречу с любимым.

Певица растрогала поклонников теплыми словами в адрес супруга. Она поделилась, за что полюбила музыканта.

"Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное – весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек. И я благодарна Вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я тебя люблю, мой медвежонок", – написала Каменских.

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Знаменитость показала солнечное фото именинника, сделанное прошлым "беззаботным" летом.

Отметим, звездная пара во время войны в Украине находится за рубежом. По словам Каменских, главная миссия артистов сейчас состоит в том, чтобы очень громко говорить как можно большему числу людей о происходящем на их родине.

Как писал OBOZREVATEL, сегодня свой день рождения также празднует украинская телеведущая Лилия Ребрик. Звезде также исполнился 41 год. По словам именинницы, "это – самый трудный день рождения за всю жизнь", поэтому она имеет единственное желание.