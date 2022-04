'Мы рассказываем правду об Украине': Каменских впервые призналась, где во время войны находится Потап

Украинская певица Настя Каменских поделилась, что ее муж, продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) во время войны в Украине находится рядом с ней за рубежом и помогает рассказывать правду во всем мире. По ее словам, главная миссия артистов сейчас состоит в том, чтобы очень громко говорить как можно большему числу людей о том, что происходит в Украине.

"Мы ежедневно прилагаем все усилия, чтобы как можно больше людей по всему миру знали правду об Украине и поддерживали и помогали нам. Чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира", – написала Каменских на своей странице в Instagram.

Певица также выразила благодарность за то, что смогла открыть церемонию Latin American Music Awards в Лас-Вегасе (США) и поделиться с миром ситуацией в городах Украины, а находящемуся рядом Потапу за поддержку.

"Знаю, что сейчас каждый сознательный украинец делает все ради нашей победы. И потому уверена, что мы обязательно вернем мир на родную землю!" – добавила Каменских.

Напомним, накануне Каменских открыла Latin American Music Awards мощной речью об Украине. Звезда спела с группой The Black Eyed Peas композицию "Where is the love", а также подчеркнула, что на ее родине идет не просто война, а совершается геноцид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Позитив оправдал продюсера Потапа за то, что тот не вернулся в Украину во время войны, хотя уехал еще до 24 февраля. Артист заверил, что его друг много помогает украинцам там, где он сейчас находится.