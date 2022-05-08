'Самый трудный день рождения в моей жизни' Ребрик назвала единственное желание в свой праздник

Украинская телеведущая Лилия Ребрик в воскресенье, 8 мая, отмечает день рождения. Звезде исполняется 41 год. По ее словам, "это – самый трудный день рождения за всю жизнь", поэтому имеет единственное желание.

На своей странице в Instagram Ребрик опубликовала пост, в котором рассказала, как отмечает праздник. Артистка отметила, что лучшее приветствие для нее – это помощь Фонду "Повернись живим".

"Мне – 41. И это – самый трудный день рождения в моей жизни. Я пытаюсь улыбаться: мои дети в относительной безопасности, они играют, смеются, ссорятся и иногда я все же чувствую себя так, как было в мирные времена. На мгновение, но – на очень ценное мгновение Мне – 41. И это – самый трудный день рождения в моей жизни. Но я впускаю в свою душу весну: любуюсь цветами на мамином дворе, радуюсь детскому шуму с соседней площадки, чувствую кофейный аромат из кофейни через дорогу. И иногда мне кажется, что я в мирной жизни. На мгновение, но на очень ценное мгновение", – написала Ребрик.

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Она добавила, что получает цветы и прогуливается по родным черновицким улочкам своего детства, что напоминает ей о мирной жизни.

"И тем, что я сегодня могу чувствовать эти мгновения – эти очень ценные мгновения – я благодарна воинам, которые держат наше небо, которые защищают каждый клочок нашей земли. Им всем, какие сейчас – мощь, мужество, твердость и несгибаемость. Я очень хочу, чтобы каждый из них вернулся живым с победой домой. Чтобы улыбался, впускал в свою душу весну, дарил кому-то цветы, чувствовал мир: не на мгновение - хоть и на очень ценное – а навсегда. Поэтому прошу – если кто хочет поздравить меня , пришлите средства Фонду "Повернись живим", – резюмировала телеведущая.

Ребрик подчеркнула, что "сумма никогда не имела значения". По ее словам, каждая копейка важна.

Отметим, Фонд "Повернись живим" – это самая крупная организация в Украине, которая оказывает помощь армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребрик вместе с другими звездами Украины поддержала флешмоб, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Она поделилась патриотическим фото с флагом нашей страны.