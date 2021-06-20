Каменских рассказала, как ей предлагали деньги за интим

Украинская певица Настя Каменских призналась, что в начале карьеры в группе "Потап и Настя" ей предлагали богатые мужчины интим за деньги. Артистка рассказала, что в такие моменты обращалась за помощью к своему будущему супругу Потапу, с которым тогда выступала в дуете.

По словам Каменских, однажды, она даже побила неизвестного мужчину цветами с шипами за подобное предложение, рассказывала в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ". Настя призналась, что всего добилась самостоятельно, своими силами.

"Мне это не нравилось. У меня было такое, что побила чувака розами с шипами. У меня была своя цель и я понимала, что хочу добиться ее самостоятельно", – сообщила артистка.

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Как утверждает Каменских, она никогда не была объектом для сплетен, поскольку все делала самостоятельно, без чей-то помощи.

"Я сама добилась всего. Мне ни за что не стыдно. Всегда в кругах что-нибудь рассказывают – слухи, сплетни. Так вот я никогда не была объектом, потому что все сделала сама и не за что зацепиться", – подчеркнула звезда.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских откровенно рассказала о том, как пережила смерть отца. Во время своего интервью она не сдержала слез, когда ее спросили о папе.