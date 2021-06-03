Каменских откровенно рассказала о том, как пережила смерть отца. Видео

Известная украинская певица Настя Каменских во время своего откровенного интервью не сдержала слез, когда ее спросили об отце. Она призналась, что пережить потерю близкого человека ей помогла работа.

Этой информацией исполнительница поделилась в программе DOROTYE на Youtube. Артистка также объяснила, что сильно переживала за свою маму, поэтому не могла себе позволить страдать и опускать руки (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Я считаю, что человека нужно запоминать сияющим и живым. Я собралась в кучу, у меня было много работы. Я для себя в тот момент поняла, что мне нельзя опускать руки, потому что есть мама. И я могу ее потерять, если позволю себе расклеиться", – рассказала звезда.

Видео дня

Также Каменских уточнила, что причиной смерти папы был не коронавирус, а возраст.

"Он ушел не от "короны". Просто сейчас все спрашивают. И к счастью, что он ушел сам. Он был уже в возрасте. Это уже от старости. Самое главное, что он был в сознании", – сказала она.

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских рассказала о табу в отношениях с Потапом. По ее словам, отношения должны строиться на доверии и взаимоуважении.