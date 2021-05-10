Каменских позировала в мини-юбке на отдыхе в Мексике. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике, поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых позировала в стильном луке – мини-юбке и белой футболке.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали приятными комментариями артистку.

Так, в кадре Каменских появилась в короткой юбке цвета хаки, белой футболке и ботинках с массивной подошвой. Свой образ певица дополнила модной коричневой шляпой. В публикации звезда заговорила о своих страхах.

"У меня, как и у любого человека есть страхи. Страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности. И главный страх, который я чаще всего испытываю – что у меня что-то получится не идеально. Именно он забирает у меня огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия. Мы все чего-то боимся. Но страхам нельзя позволять управлять нашей жизнью и нужно научиться их преодолевать", – высказалась артистка.

Пользователи сети пришли в восторг от новых кадров Каменских и засыпали звезду множеством комплиментов.

"Красотка", "Красотка, счастья тебе и исполнения желаний", "Красавица", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На роскошных формах остались следы от белоснежного песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.