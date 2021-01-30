Каменских пошутила о своем росте: выше меня только Полякова

Украинская певица Настя Каменских (NK) во время шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", пошутила о своем росте. Она заявила, что всегда выше всех, кроме Оли Поляковой.

Артистка вышла на сцену перед выступлением игривой Крапанки. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время эфира проекта.

Так, с выступлением на шоу появилась Крапанка, которая исполнила песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".

Изначально судьи утверждали, что это участница маленького роста. Каменских решила проверить и вышла к Крапанке на сцену.

Затем она сказала, что это точно девочка с маленькими ручками. В это время Полякова отметила, что певица выглядит выше участницы.

В результате Каменских пошутила, что она выше всех на голову, кроме самой Поляковой.

Отметим, что в конце выступления Крапанки судьи предположили, что под маской скрывается Екатерина Осадчая или Alyona Alyona.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске проект "Маска" покинул участник в образе Буйвола – им оказался украинский певец Олег Винник.