Каменских показала животик до похудения. Фото звезды в бикини

Популярная украинская певица Настя Каменских впервые показала, как выглядела до похудения. Так, она поделилась архивными снимками в купальнике, заявив, что много лет стеснялась показывать их кому-то постороннему.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, что за эти несколько лет знаменитость сильно изменилась – ее физическая форма улучшилась в разы. Ведь если раньше у певицы были складки на животе или бока, то сейчас она может похвастаться стройной фигурой (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Раньше никогда бы не показала эти фото. Но реалити так реалити… Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное – это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя", – подписала фото исполнительница.

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских продемонстрировала свою фигуру в соблазнительном бикини с леопардовым принтом. Свой образ звезда дополнила несколькими украшениями на руке, легким макияжем и распущенными волосами.