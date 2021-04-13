Каменських показала животик до схуднення. Фото зірки в бікіні

Популярна українська співачка Настя Каменських уперше показала, який вигляд мала до схуднення. Так, вона поділилася архівними знімками в купальнику, заявивши, що багато років соромилася показувати їх комусь сторонньому.

На опублікованих в Instagram кадрах видно, що за ці кілька років знаменитість сильно змінилася – її фізична форма покращилася в рази. Адже якщо раніше у співачки були складки на животі і зайві кілограми, то зараз вона може похвалитися стрункою фігурою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Раніше ніколи б не показала ці фото. Але реаліті так реаліті... Я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і хвилювалася, і дуже часто не сприймала себе, зараз я дійшла висновку, що ми повинні... Ми просто зобов'язані любити себе. Неважливо, скільки кілограмів, неважливо, як ми виглядаємо. Головне – це прагнення і бажання ставати кращою і сприймати саму себе", – підписала фото виконавиця.

Настя Каменських, також відома як NK – українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор". Стала відомою після участі в дуеті "Потап і Настя", який було створено в 2006 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських продемонструвала свою фігуру в спокусливому бікіні з леопардовим принтом. Свій образ зірка доповнила декількома прикрасами на руці, легким макіяжем та розпущеним волоссям.