Каменских показала редкие кадры с Потапом в честь дня его рождения

Украинская певица Настя Каменских чувственно поздравила своего супруга Потапа с днем рождения. Продюсеру исполнилось 40 лет.

На своей странице в Instagram Каменских в честь юбилея Потапа обнародовала личные фото из семейного архива. Под снимками звезда призналась, что очень гордится успехами супруга.

"Mi amor сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик (весом всего 2 кг 800 гр). Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим Человеком", – подписала кадры певица.

Кроме того, звезда заинтриговала, что с сегодняшнего дня у Потапа начнется еще один интересный, волшебный, полный любви и приключений год.

"Зная тебя, ты ворвешься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтоб любить, наполнять, и поддерживать моего мишку", – трогательно поздравила супруга Настя.

Под постом Каменских в Instagram, Потап публично признался ей в любви:

"Я тебя люблю".

Отметим, что в октябре 2017 года Потап и Настя сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу. В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное. 23 мая 2019 года пара сыграла свадьбу на публику.

Как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания их дуэта – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап заявил, что со своей супругой, певицей Настей Каменских он женился трижды. Первый раз пара расписалась в Лас-Вегасе, а второй – в Украине.