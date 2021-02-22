Каменских показала, как выглядит после изнуряющих съемок

Юля Ухина
Юля Ухина
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Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала, как выглядит после длительных съемок. Артистка отметила, что работала над новым проектом больше суток.

Соответствующие снимки Каменских опубликовала в личных Instagram-сторис. На них она позировала без макияжа в домашней одежде и с пучком на голове.

"Привет! Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет пушка... Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально", – написала певица.

Настя Каменских
Настя Каменских

Напомним, что Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница вокального шоу "Х-Фактор", судья шоу "Маска". Бывшая солистка группы "Потап и Настя". Знаменитость дважды признана певицей года по версии М1 Music Awards, лучшая исполнительница по версии премии YUNA в 2020 году.

Настя Каменских

В 2019 году вышла замуж за своего коллегу по дуэту Алексея Потапенко (Потап). Свадьба состоялась в фешенебельном загородном ресторане неподалеку от Киева – Fabius.

Настя Каменских и Алексей Потапенко

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