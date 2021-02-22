Каменских показала, как выглядит после изнуряющих съемок
Украинская певица Настя Каменских (NK) показала, как выглядит после длительных съемок. Артистка отметила, что работала над новым проектом больше суток.
Соответствующие снимки Каменских опубликовала в личных Instagram-сторис. На них она позировала без макияжа в домашней одежде и с пучком на голове.
"Привет! Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет пушка... Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально", – написала певица.
Напомним, что Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница вокального шоу "Х-Фактор", судья шоу "Маска". Бывшая солистка группы "Потап и Настя". Знаменитость дважды признана певицей года по версии М1 Music Awards, лучшая исполнительница по версии премии YUNA в 2020 году.
В 2019 году вышла замуж за своего коллегу по дуэту Алексея Потапенко (Потап). Свадьба состоялась в фешенебельном загородном ресторане неподалеку от Киева – Fabius.
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