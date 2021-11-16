Камалия сделала своим 8-летним дочкам омолаживающие процедуры. Фото

Украинская певица и модель Наталья Захур, более известная поклонникам под псевдонимом Камалия, сделала со своими восьмилетними дочками бьюти-процедуру для омоложения лица.

Фото-подтверждение артистка опубликовала на личной страничке в Instagram. Снимки двойняшек Мирабеллы и Арабеллы пользуются в блоге Натальи особой популярностью.

На забавном селфи 44-летняя мама с дочками позирует в тканевых масках для лица. Такие обычно используют для чистки и увлажнения кожи, сужения пор, выравнивания тона и омолаживания с лифтинг-эффектом.

"Масочный режим", – смешно подписала фото певица.

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Фанаты уверенны, что такие игры в SPA-салон сближают двойняшек со звездной мамой и никак не вредят их красоте и здоровью. Под постом они оставили много комплиментов Камалии и Мирабелле с Арабеллой.

Певица часто публикует восьмилетних красавиц на своей страничке. Она с гордостью показывает их достижения в школе, на подиуме и в спорте.

Коротко о знаменитости:

Камалия (Наталья Захур) – украинская поп-исполнительница, актриса, модель.

Родилась 18 мая 1977 года в Читинской области на Забайкалье.

В 2003 году вышла замуж за британо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. 6 сентября 2013 года у пары родились двойняшки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать украинской эстрадной певицы Камалии попала в ДТП на трассе из Киева в Чернигов. Грузовик прижал ее легковой автомобиль к обочине и повредил боковую дверь со стороны пассажира.